Son Mühür- Bünyesinde Habertürk ve Show Tv'nin de bulunduğu şirketlerine el konulan Can Holding'in ardından medya şirketlerini satın aldığı Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Can Holding ve Turgay Ciner soruşturmaları sırasında İş Bankası'ndan alınan kredilerle ilgili tartışmaların ardından banka söz konusu iddiaların yasalara göre suç oluşturduğunu hatırlatarak söz konusu haber ve paylaşımlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurmuştu.

TCK 282/2 maddesini hatırlattı...



Masak eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak ise, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran; Can Holding’e verilen kredilerle ilgili olarak, “Krediyle yapılan ödemeler zaten temiz paradır, karapara iddiaları başka kaynaklardan gelen paralarla ilgilidir” açıklamasını mercek altına aldı.

''Kredilerin amacına ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’nunda belirtilen kriterlere uygun kullandırıldığı varsayımı ile sn. Genel Müdürün bu değerlendirmesine katılıyorum. Mevduata dayalı bir sektör olduğu için de aksi düşünülemez zaten.'' vurgusunda bulunan Başak,

''Ancak burada asıl olası önemli problem tahsilat aşamasında ortaya çıkabilecektir. TCK 282/2’ye göre suçtan kaynaklı bir para ile krediler kapatılırsa, cezai bir durum sözkonusu olabilecektir.

Grubun kamuoyuna yansıyan faaliyetlerine bakılırsa, böyle ciddi bir risk var.

Aşağıdaki paylaşımımızdaki soruları da bu nedenle sormuştum.'' zaten hatırlatmasında bulundu.



Dr. Ramazan Başak ne sormuştu?



''İş Bankası Genel Müdürü sn. Hakan Aran, Can Holding’e medya varlıklarının satın alımı sırasında iki banka ile birlikte kredi verdiklerini söyledi.

Savcılık soruşturmasında ise bu varlıkların alımı için Can Holding 350 milyon doları valizler içinde taşıyarak Ciner Holding’in hesabına nakit olarak yatırdığı belirlenmiştir.

Aklıma üç soru takıldı.'' diyen Başak,

''Kredi; varlık alımı için alındıysa, neden valizler içinde taşınarak ödeme yapılmıştır?

Yoksa alınan kredi başka bir yerde mi kullanılmıştır?

Alınan krediler bankalara ödenmiş midir?'' diye sormuştu.