Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nı gezen Ekrem Nizamoğlu, bölgenin simgesi haline gelmiş tilkiyi eliyle besledi. Bu anlar, Nizamoğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bölgenin Maskotu Tilki Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

Gelibolu ilçesinde 57’nci Alay, Conkbayırı ve Kemalyeri civarında görülen tilki, ziyaretçilere alışmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yol kenarında sıkça görülen tilki, ziyaretçilerle kurduğu etkileşim sayesinde adeta yarımadanın maskotu haline geldi.

Ziyaretçilerden Yoğun İlgi

Nizamoğlu’nun tilkiye yiyecek verdiği anlar, bölgeyi gezen diğer ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izlendi. Ziyaretçiler, hem tarihi mekânları keşfetmenin hem de tilkiyle yakın temas kurmanın keyfini yaşadı.