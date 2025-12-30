Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bulunan özel bir kız öğrenci pansiyonunda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan onlarca öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yemek sonrası şikayetler peş peşe geldi

Olay, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü akşam saat 19.40 sularında Ezine ilçesindeki özel bir yükseköğrenim kız öğrenci pansiyonunda gerçekleşti. Akşam yemeği için pansiyon yemekhanesinde bir araya gelen 55 öğrenciden bir kısmı, öğün sonrasında kendilerini kötü hissetmeye başladı. Kısa süre içerisinde 26 öğrencide yüksek ateş, şiddetli baş dönmesi ve mide bulantısı gibi tipik zehirlenme belirtileri gözlemlendi. Durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine, rahatsızlanan öğrenciler vakit kaybetmeden Ezine Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Tedavisi tamamlananlar taburcu ediliyor

Ezine Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alınan öğrencilere ilk müdahaleler hızla gerçekleştirildi. Sağlık ekiplerinin yoğun mesaisi neticesinde, genel durumları iyileşen ve hayati tehlikesi bulunmayan 19 öğrenci, gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek pansiyonlarına gönderildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, semptomları devam eden 7 öğrencinin ise tedbir amaçlı olarak tedavi ve takip süreçlerinin sürdüğü, genel sağlık durumlarının stabil olduğu ifade edildi.

Valilikten soruşturma açıklaması geldi

Konunun kamuoyuna yansımasının ardından Çanakkale Valiliği resmi bir bilgilendirme notu paylaştı. Yapılan açıklamada, pansiyonda aynı yemekten tüketen 55 kişiden 26’sının hastaneye başvurduğu teyit edilirken, hiçbir öğrencinin hayati riskinin bulunmadığı vurgulandı. Valilik, yaşanan bu üzücü olayla ilgili olarak hem adli makamlarca hem de idari birimlerce kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yemeklerden alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği ve ihmali olanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.