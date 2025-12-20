Çanakkale’de, erkek arkadaşının evinde fenalaşan üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 18 Aralık saat 14.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak’ta bir apartman dairesinde meydana geldi.

Erkek arkadaşı B.K. (25), Yalçın’ın hareketsiz halde olduğunu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayın ardından 39 suç kaydı bulunan B.K., polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.