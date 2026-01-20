Çanakkale’nin tarihi ve ticari kalbi sayılan Çarşı Caddesi, yılın son gününde sarsıcı bir dolandırıcılık iddiasıyla çalkalandı. Bölgede uzun süredir faaliyet gösteren Turan Kuyumculuk’un sahibi Hasan Turan ve oğlu M.T.’nin, müşterilerinden "kar payı" veya "emanet" usulüyle topladıkları altın ve nakit paraları iade edememesi, büyük bir hukuk mücadelesini başlattı. 31 Aralık 2025 tarihinde patlak veren olayda, birikimlerini geri alamayan vatandaşların şikayeti üzerine başlayan süreç, işletme sahibinin demir parmaklıklar ardına gönderilmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Yılbaşı günü ortaya çıkan büyük kriz

Olayın fitili, 31 Aralık sabahı bir müşterinin, daha önce işletmeye güvenerek teslim ettiği altınlarını veya nakit karşılığını talep etmesiyle ateşlendi. Kuyumcu Hasan Turan’ın ödeme yapamayacağını belirtmesi üzerine dükkanda tansiyon yükseldi ve durumun emniyet güçlerine bildirilmesiyle olay resmiyete döküldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, 56 yaşındaki Hasan Turan ile 30 yaşındaki oğlu M.T.’yi "nitelikli dolandırıcılık" şüphesiyle gözaltına aldı. İlk etapta mahkemeye sevk edilen baba-oğul serbest bırakılsa da, mağdurların kararlı takibi adaletin seyrini değiştirdi.

Savcılıkta şikayet yağmuru ve yeni gözaltı süreci

Serbest bırakılma kararının ardından kuyumcuya ve oğluna hiçbir şekilde ulaşamayan diğer mağdurlar, 13 Ocak tarihinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yolunu tuttu. Çok sayıda vatandaşın ardı ardına suç duyurusunda bulunması, soruşturmanın derinleştirilmesine neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeniden ifadeye çağrılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda, toplanan altınların akıbetine ilişkin detaylı incelemeler yapıldı.

Mahkemeden tutuklama kararı çıktı

Adli makamlarca değerlendirilen deliller ve mağdur beyanları sonucunda, davanın seyri netleşti. Turan Kuyumculuk’un sahibi Hasan Turan, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak yargılanma sürecinin dışarıdan devam etmesine karar verildi. Çanakkale kamuoyunda geniş yankı bulan bu olay, "güven esasına dayalı" ticari ilişkilerde yaşanan riskleri bir kez daha gündeme getirirken, savcılığın olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.