ATV ekranlarının uzun soluklu dizisi "Kuruluş Osman", yeni sezonda bambaşka bir döneme adım atıyor. Dizinin 7. sezonunda hikaye, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in gençlik dönemine taşınıyor.

Bu değişimle birlikte dizinin ismi de yenilendi: “Kuruluş Orhan”. Yeni sezon çekimleri için geri sayım başlarken, izleyiciler hem oyuncu kadrosunu hem de yeni hikayeyi merakla bekliyor.

Mert Yazıcıoğlu başrolde

Yeni sezonun en dikkat çeken gelişmelerinden biri, genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun başrolü üstlenmesi oldu. Yazıcıoğlu, “Kuruluş Orhan” dizisinde Orhan Bey karakterini canlandıracak.

Yetenekli oyuncunun tarihi yapımlardaki performansı büyük merak uyandırırken, diziye katıldığı ilk günden bu yana sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Magazin dünyasının önde gelen isimlerinden gazeteci Mehmet Üstündağ, “Gel Konuşalım” adlı programda Mert Yazıcıoğlu’nun alacağı ücreti açıkladı.

Üstündağ’ın iddiasına göre, genç oyuncu “Kuruluş Orhan” dizisinde bölüm başına 3 milyon TL kazanacak. Bu rakam, dizi dünyasında son dönemin en yüksek ücretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

“Kızıl Goncalar”dan “Kuruluş Orhan”a

Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz sezon büyük ses getiren “Kızıl Goncalar” dizisinde Cüneyd Efendi karakterine hayat vermişti. Bu projedeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, yeni sezonda tarihi bir karakterle kamera karşısına geçecek.

Yazıcıoğlu’nun “Kuruluş Orhan” kadrosuna katılması, başrolü uzun yıllar başarıyla taşıyan Burak Özçivit’in veda etmesinin ardından dizide yepyeni bir dönemin kapılarını araladı.