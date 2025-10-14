Son Mühür- Murat Boz, Malatya’da verdiği konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen dinleyiciler, sanatçıya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Konserden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Boz, takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Sahnede duygulandıran sözler

Boz, konser esnasında Malatya’nın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Seyircilere seslenen sanatçı, “Bu şehir benim kalbimde bambaşka bir yere sahip” diyerek anneannesine olan özlemini dile getirdi.

“Anneannem burada vefat etmişti”

Konser sonrasında yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcı, anneannesinin 1973 yılında Malatya’da vefat ettiğini hatırlattı. Boz, Instagram hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Malatya… Dün akşam sizinle buluşmak, o coşkuya ve sevgiye dokunmak tarifsizdi. Her şarkıda, her alkışta kalbim biraz daha doldu. Ama Malatya benim için sadece güzel bir konser şehri değil… 1973 yılında anneannem burada vefat etmişti. Dün sahnede de söyledim; o hala sizlere emanet.

Siz ne zaman gülseniz, ben onun yüzünün o anki gülüşünü hissediyorum. Kalbimin en özel köşesinde yeriniz var Malatya. İyi ki varsınız.”