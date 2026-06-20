A Milli Erkek Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaştı. İstanbul Dolmabahçe’de vatandaşkarımız “tek yürek”, “tek kalp” maçı izlerken nefeslerini tuttu. Turkcell tarafından düzenlenen organizasyonda futbolseverler çeşitli etkinliklerle milli takım mücadelesine ortak olurken, Türkiye'nin Paraguay'a mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesi geceye hüzün kattı.

“Dolmabahçe’de milli heyecan yaşandı”

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile karşı karşıya geldiği mücadele, İstanbul'da Dolmabahçe'de kurulan dev ekranda taraftarlarla birlikte takip edildi. Milli Saraylar Dolmabahçe Otopark Alanı'nda Turkcell tarafından organize edilen etkinlikte yüzlerce futbolsever bir araya geldi. Organizasyona Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç da katıldı. Taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe destek verirken, alanda kurulan oyun ve etkinlik stantlarında çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Katılımcılar, milli maç heyecanını İstanbul'un tarihi atmosferinde birlikte yaşadı.

“Milli takımı desteklemek için geldik”

Maçı izlemeye gelen taraftarlardan Akif Şeker, "Milli takımı desteklemek için geldik. Her zaman olduğu gibi takımımızın arkasındayız; yazın da kışın da desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah onlar da bizi mutlu eder. Etkinlik gayet güzel. Bugün YKS sınavı nedeniyle birçok yerde organizasyonlar iptal edilmişti. Burada böyle bir alan oluşturmuşlar. En azından insanlar maçı topluca izleyebiliyor. Bu durumdan dolayı oldukça mutluyuz. Maçın skorunun 2-1 olacağını hem umut ediyorum hem de düşünüyorum. İstatistiklerimiz zaten oldukça iyi. Biraz da şans yanımızda olursa, başarının devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

“Bizim çocuklar kupaya veda etti”

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. İlk karşılaşmasında Avustralya'ya 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçlar öncesinde puan alamayarak üst tura yükselme şansını kaybetti. Böylelikl Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.