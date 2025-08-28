UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kısa bir süre kaldı. Futbolseverler, kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Devler Ligi’nde bu sezon yeni formatla oynanacak grup aşamasının kuraları 28 Ağustos Perşembe günü çekilecek.

Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede?

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi, 28 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00’da yapılacak. Tören, UEFA’nın resmi yayın kanallarından ve TRT'den canlı olarak yayınlanacak.

Torbalar ve Takımlar

Play-off turlarının tamamlanmasının ardından kura çekimine katılacak 36 takım, dört torbaya ayrıldı.

1. Torba: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. Torba: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. Torba: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

Galatasaray’ın Olası Rakipleri

Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, kura çekimi sonucunda Avrupa devleriyle mücadele edecek. Bu nedenle gözler, bugün günü yapılacak kura çekimine çevrilmiş durumda.