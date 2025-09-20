Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne’de şehit ailesini dolandıran şüphelilerin düzenlenen operasyonlarla yakalandığını açıkladı.

11 ŞÜPHELİ TEK TEK YAKALANDI

Edirne’de yaşayan bir şehit ailesinin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığını ihbar etmesi üzerine, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli tek tek yakalandı.

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin devletin en kutsal emaneti olduğunu vurguladı. Yerlikaya, “Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli mirastır. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır” ifadelerini kullandı.

Operasyonda görev alan Edirne Valisi, İl Emniyet Müdürü ve emniyet birimlerini tebrik eden Yerlikaya, şehit ailelerine yönelik her türlü dolandırıcılığın karşısında olduklarını belirtti.