Edirne’de İslam Alimleri Vakfı tarafından düzenlenen “Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması-2” programında Gazze’de yaşanan insanlık dramı bir kez daha gündeme taşındı. Selimiye Camisi’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe; Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve çok sayıda ilim insanı ile Balkan ülkelerinden din görevlileri katıldı.

“Filistin'i her zaman en önemli gündem maddesi yaptık”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, konuşmasında Filistin’e yönelik desteklerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Şahin, "Filistin'i her zaman en önemli gündem maddesi yaptık. Hutbe ve vaazlarda hiç gündemden düşmedi. İnsani yardımlar ulaştırmaya gayret ediyoruz. Dün 20 TIR ile yola çıktık. Bugüne kadar bin üzeri TIR'ı uğurladık, 40 milyon dolar civarında nakdi ve insani yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Gazze’de yaşananları “Siyonist bir terör şebekesinin saldırısı” olarak nitelendiren Şahin, 7 Ekim 2023’ten bu yana on binlerce masumun hayatını kaybettiğini, Diyanet olarak ise yardımları sürdürdüklerini belirtti.

“Haçlıların katliamı bugünkünden farklı değildi”

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Gazze’de yaşanan katliamı tarihsel bir perspektifle değerlendirerek, haçlıların Endülüs’e yaptığı saldırılarla benzerlik taşıdığını ifade etti. Hacımüftüoğlu, İslam dünyasının tarih boyunca zulme karşı direniş gösterdiğini ve bugün de aynı mücadelenin sürdüğünü söyledi.

“Savaşı yaşamadık ama Gazze’ye şahitlik ediyoruz”

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, toplantının mazlum coğrafyalarla dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Aksal, “Biz savaş yaşamadık ama Gazze'deki savaşa şahitlik ediyoruz. Son iki yılda çok masum öldürüldü. Mazlumların yanında olmak adına bu toplantılar çok kıymetli” dedi.

“Zalimin yanında hiçbir zaman yer almadık”

Edirne Valisi Yunus Sezer, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, güçlü bir gelecek için gençlerin ilim ve irfanla yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Sezer, “Zalimin yanında hiçbir zaman yer almadık. Her zaman hak ve hakikatin yanında olmayı tercih ettik” ifadelerini kullandı.

“Bu birlik Gazze’ye ümit, ümmete birlik olacaktır”

Programda konuşan Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistin meselesinin sadece insani değil, stratejik bir konu olduğunu belirterek, Müslümanların ortak bir dil, fetva ve dayanışma ağı kurması gerektiğini söyledi. Erbaş, “Bu birlik, Gazze’ye ümit, ümmete birlik olacaktır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Program yarın da sürecek

Etkinliğin sonunda Balkan ülkelerinden gelen dini temsilcilere Edirne Valisi Yunus Sezer ve Prof. Dr. Hacımüftüoğlu tarafından Selimiye Camisi işlemeli Edirnekari ahşap tablolar takdim edildi. Program, bölge müftülerinin selamlama konuşmaları ve istişare oturumlarıyla devam ederken, buluşmanın ikinci gününde çeşitli müzakere oturumlarının gerçekleştirileceği bildirildi.