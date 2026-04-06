Edirne’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı yakınlarında taraftarlar arasında arbede yaşandı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte karşı karşıya gelen iki takımın taraftar grupları, önce sözlü tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gruplar güçlükle ayrılırken, bazı taraftarların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
