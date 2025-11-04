Son Mühür- Sosyal medyada paylaşılan liste, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Türk kültürüne ait kahramanlardan ve efsanelerden ilham alınarak konulan bu isimler, tarih meraklılarının da ilgisini çekti. Ailenin çocuklarına verdiği isimler şöyle sıralandı:

Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar.

“Her biri ayrı bir efsane”

İsimlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kullanıcılar ikiye ayrıldı. Pek çok kişi, babanın bu tercihini “Türk tarihine ve kültürüne saygı duruşu” olarak değerlendirirken, bazıları da isimlerin fazlasıyla iddialı olduğunu dile getirdi.

Mizahi paylaşımlar da dikkat çekerken, bir kullanıcı “Bu aileyi gören Orhun Yazıtları bile ayağa kalkar” şeklinde esprili bir yorum yaptı.

Kısa sürede viral oldu

Paylaşım, birkaç saat içinde binlerce kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı. Türk tarihine göndermelerle dolu isim listesi, sosyal medyada hem takdir hem de tebessümle karşılandı.

Uzmanlar ise bu tür isim tercihlerinin son yıllarda artış gösterdiğini, ailelerin çocuklarına kültürel kimlik kazandırma eğiliminin güçlendiğini belirtiyor.