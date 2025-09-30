Son Mühür- Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarını heyecanlandırdı. “Merhaba canlarım; Aklımda, kalbimdesiniz. Özledim bilesiniz. Ha bu arada, güzellikler de yolda. Coming soon…” mesajıyla müzikseverlere sahnelere dönüşünün ipucunu verdi. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

Konser hazırlığı

Pop Bizde’nin haberine göre Tarkan, sadece tek bir konser yerine uzun soluklu bir performans serisi planlıyor. Ocak 2026’dan itibaren İstanbul Volkswagen Arena’da düzenli konserler verecek olan sanatçı, aylar öncesinden ekibiyle hazırlıklara başladı.

Takvim yakında açıklanacak

Konserlerin resmi takviminin önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor. Tarkan’ın sahnelere geri dönüşü, hem müzik sektöründe hem de hayranları arasında büyük bir merakla bekleniyor.