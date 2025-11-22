Quentin Tarantino, 28 Kasım 2018 tarihinde İsrailli şarkıcı ve oyuncu Daniella Pick ile Los Angeles'ta evlendi. Çift, 2009 yılında Tarantino'nun Inglourious Basterds filmini İsrail'de tanıtırken tanıştı. Kısa bir ayrılığın ardından 2016'da yeniden bir araya geldi ve 2017'de nişanlandı. Evliliklerinden sonra iki çocuk sahibi oldular: İlk oğulları Leo 2020'de, ikinci çocukları kızları 2022'de dünyaya geldi. Daniella, Tarantino'nun hayatının en büyük destekçisi haline geldi ve çift, Los Angeles'ta mutlu bir aile hayatı kurdu.

Daniella Pick Kaç Yaşında

Daniella Pick, 21 Kasım 1983 tarihinde İsrail'in Ramat Ha-Sharon şehrinde doğdu ve şu anda 42 yaşına girdi. Ünlü İsrailli şarkıcı Svika Pick'in kızı olarak müzik dolu bir ortamda büyüdü. Kız kardeşi Sharona ile birlikte "The Pick Sisters" adlı müzik grubu kurdu ve genç yaşta sahnelere çıktı. Solo kariyerinde "More or Less", "Yalla Yalla" ve "Love Me" gibi şarkılarla tanındı. Model olarak da çalıştı ve Yedi'ot Aharonot gibi dergilerin kapaklarında yer aldı. Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filminde Daphna Ben-Cobo rolüyle sinemaya adım attı. Son dönemde Frequency of Fear ve The Perfect Gamble gibi projelerde rol aldı.

Tarantino ve Daniella Pick'in Aşk Hikayesi

Quentin Tarantino ile Daniella Pick'in ilişkisi 2009'da başladı, kısa süre ayrıldılar ama 2016'da yeniden birleştiler. Tarantino, Daniella'yı "hayatımın aşkı" olarak tanımladı ve onunla evlenmeyi uzun zamandır istediğini belirtti. Çift, kırmızı halılarda sık sık birlikte göründü; özellikle Cannes Film Festivali ve Los Angeles galalarında el ele poz verdiler. Daniella, Tarantino'nun 10. filmi olan The Movie Critic projesinde de küçük bir rol aldı. 42 yaşındaki Daniella Pick, 62 yaşındaki Tarantino ile 20 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik sürdürüyor ve ailelerini büyütmeye devam ediyor. Çift, özel hayatlarını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.