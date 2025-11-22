TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in sert coğrafyasında Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki kan davasını ekranlara taşıyor. Yeşim Ceren Bozoğlu’nun hayat verdiği Zarife Furtuna, üç oğlunu korumak için gözünü karartan güçlü bir anne olarak hikayenin merkezinde duruyor. Büyük oğul Oruç’u Burak Yörük, küçük oğul İso’yu Erdem Şanlı canlandırıyor. Zarife’nin üçüncü oğlu Fatih Furtuna ise şimdilik dizide görünmüyor ancak soy ağacında net bir şekilde yer alıyor ve izleyicilerin en çok merak ettiği isim haline geliyor.

Zarife Furtuna’nın Üçüncü Oğlu Fatih Kimdir?

Fatih Furtuna, Zarife’nin Oruç ve İso’dan sonraki üçüncü oğlu olarak Furtuna ailesinin en gizemli üyesi konumunda bulunuyor. Resmi karakter listesi ve yayınlanan soy ağacında Oruç ile İso’nun tam kardeşi olarak belirtiliyor. Henüz ekrana çıkmasa da Fatih’in varlığı, Furtuna Köyü’ndeki güç dengelerini ve kardeşler arası ilişkileri doğrudan etkileyecek bir unsur olarak bekleniyor. Karakter, Şerif Furtuna’nın karanlık ve stratejik yönünü taşıyan, hırslı ve gözü kara bir profil çiziyor. Zarife’nin bu oğluna yönelik aşırı korumacı tavrı, ilerleyen bölümlerde annelik duygusunun sınırlarını zorlayacak büyük çatışmalara zemin hazırlıyor. Fatih’in diziye giriş tarihi kesinleşmedi ancak senaryo ekibi, bu karakterin kan davasının seyrini tamamen değiştirecek bir bomba etkisi yaratacağını işaret ediyor.

Fatih Furtuna Kaç Yaşında ve Dizideki Rolü Ne Olacak?

Fatih Furtuna’nın yaşına dair resmi bir açıklama yapılmadı fakat Oruç (Burak Yörük) ve İso (Erdem Şanlı) arasındaki yaş farkı dikkate alındığında 28-32 yaş aralığında olduğu tahmin ediliyor. Karakterin oyuncu kadrosuna ne zaman katılacağı ve hangi oyuncunun canlandıracağı henüz netleşmedi. Bu belirsizlik, sosyal medyada geniş yankı buluyor ve izleyiciler arasında “Fatih’i kim oynayacak?” tartışması hızla büyüyor. Fatih’in gelişiyle birlikte Furtuna ailesinin içindeki liderlik mücadelesi kızışacak, Şerif’in planları sekteye uğrayacak ve Koçari ailesiyle olan kan davası yeni bir boyut kazanacak. Zarife’nin en çok korktuğu ve en çok sakladığı oğlu olarak tanımlanan Fatih, dizinin en karanlık ve en çarpıcı dönüşümlerinden birini getirecek.