Son Mühür - Nijerya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri için kadroya çağrılan 21 oyuncunun listesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Ancak Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen’in listede yer almaması dikkat çekti. Taraftarlar ve basın, Osimhen’in neden kampa çağrılmadığını merak ediyor.
Ortadan kayboldu
Ekim ayında Benin karşısında hat-trick yaparak Nijerya’ya 4-0’lık galibiyeti getiren Osimhen, takımının Dünya Kupası umutlarını ayakta tutan isim olmuştu. Bu etkileyici performansıyla ülkede kahraman ilan edilen futbolcunun, yeni kamp listesinde yer almaması sürpriz bir gelişme olarak yorumlandı.
Dünya Kupası vizesi öncesi şok eksik
Nijerya, Afrika Elemeleri kapsamında düzenlenecek mini turnuvada Dünya Kupası’na gitme mücadelesi verecek. Yarı finalde Gabon ile karşılaşacak olan ekip, turu geçmesi halinde finalde Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Bu iki karşılaşmanın sonunda galip gelen takımlar, konfederasyonlar arası play-off’ta Dünya Kupası vizesi almak için mücadele edecek.
Bilgi talep ettiler
Galatasaray yönetimi ve teknik ekibinin, Victor Osimhen’in durumu hakkında Nijerya Futbol Federasyonu’ndan resmi bilgi talep ettiği bildirildi. Nijerya basını, yıldız forvetin kamp dışında kalmasının sakatlık veya özel izin kaynaklı olabileceğini iddia etti; ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.