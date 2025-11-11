Ekim ayında Benin karşısında hat-trick yaparak Nijerya’ya 4-0’lık galibiyeti getiren Osimhen, takımının Dünya Kupası umutlarını ayakta tutan isim olmuştu. Bu etkileyici performansıyla ülkede kahraman ilan edilen futbolcunun, yeni kamp listesinde yer almaması sürpriz bir gelişme olarak yorumlandı.

Nijerya, Afrika Elemeleri kapsamında düzenlenecek mini turnuvada Dünya Kupası’na gitme mücadelesi verecek. Yarı finalde Gabon ile karşılaşacak olan ekip, turu geçmesi halinde finalde Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Bu iki karşılaşmanın sonunda galip gelen takımlar, konfederasyonlar arası play-off’ta Dünya Kupası vizesi almak için mücadele edecek.

Bilgi talep ettiler