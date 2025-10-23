Sultanlar Ligi’nin 3’üncü haftasında sahasında Aras Spor’u ağırlayan Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 3-0’lık skorla mağlup olarak sezonun ikinci yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, uzun yıllar aradan sonra döndüğü Sultanlar Ligi’ndeki ev maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı.

Sezon başında karışık sonuçlar

Sezona evinde Nilüfer Belediyespor’a 3-1 yenilerek başlayan Göztepe, ikinci haftada deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek moral bulmuştu. Ancak Aras Spor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan takım, ev performansında beklenen çıkışı gerçekleştiremedi.

Başantrenörden özür ve utanç itirafı

Maç sonrası değerlendirme yapan Göztepe Başantrenörü Ataman Güneyligil, alınan sonuç ve oyun performansından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Güneyligil, “Bu maçlardan sonra konuşmak gerçekten zor. Hem skor hem de sahadaki oyun açısından büyük bir utanç yaşıyorum.

Oyuncularımın da aynı duyguyu paylaştığını biliyorum. Sahaya gelip bizi destekleyen, gelemeyen ama kalbi bizimle olan tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum” dedi.