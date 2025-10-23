Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’in merkezine kazandırılan Alsancak Kültür ve Sanat Merkezi’nin açıldığı 2023 yılından bu yana 1 milyon 200 binden fazla ziyaretçi çektiğini duyurdu. Saygılı, bu devasa ilginin, AK Parti hükümetlerinin kültüre ve sanata verdiği önemin somut bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Tütün fabrikası, sanatın kalbine dönüştü

Başkan Saygılı, yaptığı kapsamlı açıklamada, Alsancak’taki 141 yıllık tarihî Tütün Fabrikası’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde nasıl bir kültür mabedine dönüştüğünü anlattı. Proje sayesinde 20 bin metrekarelik alanın dev bir kültür vadisine evrildiğini belirten Saygılı, merkezin "İzmir’in sanat, tarih ve fikir hayatına yön veren bir yaşam merkezi haline geldiğini" ifade etti. Alsancak Kültür ve Sanat Merkezi, modern müzecilik anlayışıyla düzenlenen Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu gibi kurumlarıyla sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de gözde kültür komplekslerinden biri oldu. Saygılı, merkezin 2023'teki açılışından bu yana gösterdiği 1 milyon 200 binin üzerindeki ziyaretçi performansının, sanatın ve bilginin toplumun her kesimine başarıyla ulaştığının en güçlü göstergesi olduğunu dile getirdi.

İzmir Kültür Yolu Festivali başlıyor

Başkan Bilal Saygılı, ayrıca kentin kültürel hareketliliğini daha da artıracak olan İzmir Kültür Yolu Festivali’nin tarihini de duyurdu. "Şehirde Festival Var!" sloganıyla düzenlenecek olan büyük organizasyon, bu yıl 25 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin, dijital sanat çalışmaları, tiyatrolar, konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, opera ve bale gösterileri gibi yüzlerce ücretsiz etkinlikle İzmir’i sanatın kalbi yapacağını söyledi. Festival kapsamında, Salvador Dalí, Matisse ve Miró gibi dünya çapında tanınan sanatçıların eserlerinin de İzmirlilerle buluşacak olması, etkinliğin uluslararası önemini artırıyor.

Saygılı, tarihi mekanlardan modern kültür merkezlerine kadar şehrin her köşesine yayılacak olan bu festivalin, yalnızca kültürel bir zenginlik sunmakla kalmayacağını; aynı zamanda İzmir'in turizmine, ekonomisine ve şehir içi hareketliliğine de büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve Bakanlığın vizyonu ile İzmir’in sadece altyapıda değil, kültür ve sanatta da bir başkent olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini sözlerine ekledi.