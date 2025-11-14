Son Mühür - Türkiye’de ve dünyada her yıl binlerce kişi, tapu işlemlerinde yapılan basit hatalar yüzünden mağdur oluyor. Eksik belge, yanlış beyanda bulunma veya okumadan atılan imza gibi durumlar, bazen kişinin yıllarca biriktirdiği mal varlığını tek seferde kaybetmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, tapu müdürlüklerinde atılan her imzanın büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Büyük maddi kayıplara neden oluyor
Birçok kişi, işlemlerin hızlı tamamlanması için tapu senedini veya sözleşmeyi okumadan imzalıyor. Ancak bu tutum, ilerleyen dönemde geri dönüşü mümkün olmayan maddi kayıplara yol açabiliyor.
En yaygın yapılan hata
Uzmanlar, tapu senetlerinde en sık rastlanan hatanın, taşınmaza ait ada ve parsel bilgilerinin yanlış kaydedilmesi olduğunu belirtiyor. Bu hata fark edilmediğinde, kişi aslında satın aldığı mülk yerine tamamen farklı bir taşınmaza sahipmiş gibi görünebiliyor. Yıllar sonra ortaya çıkan bu tür uyuşmazlıklar ise büyük davalara ve mal kayıplarına neden olabiliyor.
Varınız yoğunuz gidebilir
Vekalet verilen kişinin kötü niyetli davranması veya kapsamı geniş bir vekaletnamenin düzenlenmesi, mülk sahibinin haberi olmadan satış yapılma riskini beraberinde getiriyor. Bu durum, “varını yoğunu kaybeden” mağdurların en sık karşılaştığı senaryolardan biri olarak öne çıkıyor.
Dolandırıcıların yeni yöntemi
Son yıllarda dijital ortamda artan sahte linkler ve e-imza yönlendirmeleri, tapu dolandırıcılığında yeni bir boyut oluşturuyor. Tapu randevusu veya harç ödemesi gibi gerekçelerle gönderilen sahte mesajlar, vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendiriyor. Bilgilerini paylaşan kişiler, hem paralarını hem de mülkiyet haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kimlik görseli veya e-Devlet şifresi gibi bilgilerini veren kişiler ise, kendi adlarına yapılan satışlardan ancak işlem tamamlandıktan sonra haberdar olabiliyor.
Uzmanlar, tapu işlemi sırasında aşağıdaki adımlara mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:
- Tapu senedini imzalamadan önce baştan sona okuyun
- Ada, parsel ve bağımsız bölüm numaralarını kontrol edin
- Sadece güvendiğiniz kişilere vekalet verin, kapsamını sınırlı tutun
- Tapu harçlarının ödendiği resmi siteler dışında hiçbir linke tıklamayın
- Tapu müdürlüğünün sunduğu SMS Bilgilendirme Sistemi’ne kayıt olun.