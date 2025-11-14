Birçok kişi, işlemlerin hızlı tamamlanması için tapu senedini veya sözleşmeyi okumadan imzalıyor. Ancak bu tutum, ilerleyen dönemde geri dönüşü mümkün olmayan maddi kayıplara yol açabiliyor.

Uzmanlar, tapu senetlerinde en sık rastlanan hatanın, taşınmaza ait ada ve parsel bilgilerinin yanlış kaydedilmesi olduğunu belirtiyor. Bu hata fark edilmediğinde, kişi aslında satın aldığı mülk yerine tamamen farklı bir taşınmaza sahipmiş gibi görünebiliyor. Yıllar sonra ortaya çıkan bu tür uyuşmazlıklar ise büyük davalara ve mal kayıplarına neden olabiliyor.

Varınız yoğunuz gidebilir