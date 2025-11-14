Son Mühür - Bursa’nın Orhangazi ilçesi Belediye Başkanı Bekir Aydın, akşam saatlerinde kardeşini ziyaret ettiği sırada rahatsızlandı. Tansiyon düşüklüğü nedeniyle bayılıp düşen Aydın’a ilk müdahale, aile üyeleri tarafından yapıldı.

Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri adrese yönlendirildi. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürülen Bekir Aydın, burada müşahede altına alındı. Başkan Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre doktor kontrolünde tutulduktan sonra taburcu edileceği bildirildi.

Bekir Aydın kimdir?

Bekir Aydın, 21 Şubat 1975’te Orhangazi’de doğdu. İlkokulu Orhangazi Alitekin İlkokulu’nda, lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde tamamlayan Aydın, ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce eğitimi aldı, ayrıca hızlı okuma ve anlama kurslarına katıldı ve AK Parti Siyaset Akademisi’ni tamamladı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Aydın, Bursa Kentbank’ta görev yaptıktan sonra 2004 yılında aile şirketinde yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Aynı zamanda inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda ortaklığı bulunmaktadır.

Orhangazi’de 2009 Şubat ayında Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevine seçilen Aydın, bu görevi 2013 yılına kadar sürdürdü. 2004 yılında AK Parti’den Belediye Meclis üyesi seçilen Aydın, Orhangazi Belediye Meclisi’nde Meclis Başkanlık Katip Üyeliği görevini üstlendi ve çeşitli komisyonlarda görev yaptı. Meclis üyeliği süresince AK Parti ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyeliği ve halkla ilişkiler ilçe başkanlığı görevlerini de yürüttü.

İngilizce bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den Bursa Orhangazi Belediye Başkanı olarak seçildi.