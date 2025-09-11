Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklik, 5 Aralık 2024’te TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında düzenlenen “imar hakkı aktarımı” uygulamasını hayata geçiriyor.

Kamu hizmet alanındaki parselleri kapsayacak

Yeni düzenlemeyle; parseli okul, hastane, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı gibi kamu hizmet alanlarına denk gelen ancak uzun yıllardır kamulaştırılmayan taşınmazlar kapsama alındı.

2019 yılı öncesinde yapılan imar planlarıyla kamu ortaklık payı hisselendirmesi sonucu oluşan ve kamuya geçişi sağlanamayan parseller de bu uygulamaya dahil edilecek.

Hukuki anlaşmazlıklara çözüm

Vatandaşların parsellerinin tamamı ya da bir kısmı kamu hizmet alanında kaldığında yapılaşma hakkı verilemediği için ortaya çıkan hukuki sorunlar, imar hakkı aktarımıyla çözüme kavuşacak.

Vatandaş, kullanamadığı parseline karşılık imar haklarını imar planı kararıyla belirlenen başka bir alanda değerlendirebilecek. Böylece hem vatandaş mağduriyetten kurtulacak hem de kamuya yeni hizmet alanları kazandırılacak.

Vatandaşın mülkiyetine el konulmayacak

İmar hakkı aktarımı, kamulaştırma niteliği taşımayacak. Taşınmaz sahibinin mülkiyetine el konulmadan, karşılıklı muvafakat esasına dayalı işlem yapılacak.

Tüm süreç, Kamulaştırma Kanunu’na uygun şekilde ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı bağımsız değerleme kuruluşlarınca yürütülecek. Bu sayede gayrimenkul değerlemeleri adil biçimde yapılacak.

e-Devlet üzerinden takip

Yeni sistemle birlikte, onaylanan parselasyon planlarının Parselasyon İzleme Denetleme Sistemi (PARSİD)’e girilmesi zorunlu hale getirildi.

Vatandaşlar, parselasyon işlemlerine ilişkin onay ve askı ilanlarını e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Ayrıca, itirazlarını da doğrudan sistem üzerinden iletebilecek.

Bakan Kurum’dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların mağduriyetini giderecek önemli bir adım atıldığını belirtti.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:



“Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği’ ile uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kararla parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. Kamu kurumlarımız ise vatandaşlarımıza hizmet edecek kamusal yatırımları hayata geçirebileceği alanlara sahip olacak. Milletimize hayırlı olsun.”