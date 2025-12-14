Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık’ta gözaltına alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, devam eden adli süreçte üç kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Soruşturmanın, alınan ifadeler doğrultusunda kapsamının genişletildiği öğrenildi.

Suçlamalar birden fazla başlık altında toplandı

Soruşturma dosyasında Ersoy’a yöneltilen suçlamalar arasında, kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları ve eve gelen bazı kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri iddiaları yer aldı. Dosyada ayrıca, birden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşandığı ve bu ilişkiler aracılığıyla çevrelerine sektörel ve maddi menfaat sağlandığı yönündeki iddialara da yer verildi.

Ünlü mekana gece yarısı baskını

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında tarafların ifadelerinin alınmasının ardından Etiler’de gece hayatının bilinen mekânları arasında yer alan “Kütüphane” isimli işletmeye narkotik ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gece yarısı gerçekleştirilen baskına çok sayıda polis ekibinin yanı sıra narkotik köpeklerinin de katıldığı öğrenildi.

Tanık ifadeleri operasyonun gerekçesi oldu

Soruşturma dosyasında yer alan tanık beyanlarında, Mehmet Akif Ersoy ile birlikte söz konusu mekâna gidildiği ve burada uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde iddiaların bulunduğu belirtildi. İfade veren bir kadın sunucunun, Ersoy ile Kütüphane Etiler’e gittiklerini ve mekânda uyuşturucu kullandıklarını öne sürdüğü bilgisi dosyada yer aldı.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Sanat, iş, spor ve cemiyet dünyasından isimlerin sıkça ziyaret ettiği mekâna yönelik gerçekleştirilen baskının, Ersoy’un tutuklandığı soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, elde edilecek yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.