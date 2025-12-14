Son Mühür- CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Park ihalesinde sahte kefalet senedi kullanıldığını ortaya çıkarmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, ''Mevzuata uygun'' açıklamasıyla karşılaşmıştı.

2024'deki iddiasının peşini bırakmayan Salıcı, bu kez söz konusu firmanın devlete ödemesi gereken kirayı da ödemediğini dile getirdi.



''Son zamanlarda Habertürk’e yapılan operasyonlarla adı duyulan Can Holding’e bağlı bir firmanın kazandığı İstanbul Park ihalesinde sahte kefalet senedi kullanıldığını açığa çıkardığımda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Mevzuata uygun” demişti.'' hatırlatmasında bulunan Salıcı,

''Şimdi yeni bir belge daha yayınlıyorum. Bizzat kendi bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü Ersoy’u yalanlıyor, iddialarımı doğruluyor.'' mesajı verdi.



Devlete 1 kuruş bile ödememiş...



''İhaleyi kazanan Lale Cander’in sahibi olduğu firma, ihalenin iptal edildiği güne kadar devlete kira olarak 1 kuruş para ödememiş.'' diyen Salıcı,

''Biz “Çok düşük bedellerle yandaşa peşkeş çekiliyor” demiştik; meğer o çok düşük bedel de ödenmemiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü yaklaşık 3 milyon dolar kira ve faiz alacağını tahsil edememiş. Eğer Bakanlık zamanında sahte teminat mektubuna göz yummasaydı, usulüne uygun düzenlenmiş bir kefalet senedi olsaydı, teminat senedi nakde çevrilecek ve dolayısıyla bir kamu zararı oluşmayacaktı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy'a seslenen Salıcı,

''Sayın Ersoy; Antalya Kundu’da, kendi bakanlığınızdan kendi şirketinize tahsis ettiğiniz Hazine arazisine otel inşa ediyorsunuz. Kendi otelinizin inşa işlerini de devlet işlerindeki özensizlikle mi yürütüyorsunuz?'' diye sordu.

