Son Mühür - Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik “suç örgütü kurma”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, holding bünyesindeki 121 şirkete ise el konuldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredilen şirketler arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi medya kuruluşları da bulunurken, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in geçtiğimiz hafta HT Spor’dan ayrılması da dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

'Operasyonu önceden biliyordu' iddiası

5 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla HT Spor’daki görevinden ayrıldığını duyuran Rıdvan Dilmen, "HT Spor’daki yolculuğum bugün itibarıyla sona eriyor. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm yayın arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve en önemlisi bizi izleyen, takip eden değerli seyircilerimize içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Dilmen’in ayrılığını duyurmasının ardından sadece 6 gün sonra HT Spor’un da dahil olduğu Can Holding şirketlerine operasyon düzenlenmesi, “Rıdvan Dilmen, operasyonu önceden biliyor muydu?” sorularını gündeme getirdi.