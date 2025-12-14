Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkmenistan’da gerçekleşen Erdoğan–Putin görüşmesinin süresine yönelik değerlendirmede bulundu. Görüşmenin yaklaşık bir buçuk saat sürmesinin olağan olduğunu belirten Peskov, bu tür temaslarda zamanın fark edilmeden geçtiğini ifade etti.

Putin’in yoğun programı etkili oldu

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in söz konusu görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Putin’in yoğun diplomatik temas trafiğinin, görüşmelerde zaman baskısı oluşturabildiğini kaydetti.

Karşılıklı davetler gündeme geldi

Kremlin Sözcüsü, görüşme sırasında Putin’in Erdoğan’ı Rusya’ya, Erdoğan’ın da Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini açıkladı. Bu ziyaretlerin uygun koşullar oluştuğunda organize edileceğini belirten Peskov, iki lider arasında iletişim sorunu bulunmadığını, temasların sürekli sürdüğünü dile getirdi. Peskov, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerin genel olarak olumlu seyrettiğini vurgulayarak, bazı başlıklar bulunsa da iki ülke arasında ciddi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

Ukrayna başlığı masadaydı

Kremlin Sözcüsü, görüşmede Ukrayna konusunun ayrıntılı şekilde ele alındığını bildirdi. Ayrıca Avrupalı ülkelerin Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin de gündeme geldiğini belirten Peskov, bu adımların uluslararası finans sisteminin temel ilkelerine zarar vereceği görüşünün paylaşıldığını aktardı.