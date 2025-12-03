Son Mühür - TOKİ, 47 ilde toplam 340 arsayı satışa sunuyor. 11-12 Aralık 2025’te düzenlenecek müzayedede, katılımcıların almak istedikleri arsa için arsa değerine göre belirlenen muhammen bedeli ödemeleri gerekecek.
TOKİ 47 ilde 340 arsa satışı
TOKİ, 47 ilde toplam 340 arsayı satışa sunuyor. Arsalar, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30’da aşağıda belirtilen adreslerde gerçekleştirilecek müzayede ile alıcı bulacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul
- İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara
- İsteyenler çevrim içi teklif de verebilecek.
Satış yapılacak iller belli oldu
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.
Ödeme planı
- Yüzde 25 peşin, 24 ay vade,
- Peşin alımlarda yüzde 20 indirim
Katılım tazminatı
- Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,
- Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
- Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,
- Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,
- Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
- Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,
- Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,
- Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,
- Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,
- Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,
- Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.