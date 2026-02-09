Son Mühür - ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan Jeffrey Epstein dava dosyalarında, Alibaba Group’un kurucusu Jack Ma’nın yer aldığı bir fotoğrafın bulunması dikkat çekti. Söz konusu görselin, Jeffrey Epstein’ın küresel ölçekteki sosyal çevresine ışık tutan binlerce belge ve fotoğraf arasında yer aldığı belirtildi.

Bir kadınla fotoğrafı çıktı

Kamuoyuna açılan dosyalarda yer alan fotoğrafın sağ alt köşesindeki EFTA01612005 seri numarası, görselin ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yayımlanan resmî Epstein dosyalarına ait olduğunu ortaya koyuyor. Fotoğrafta Jack Ma’nın bir sosyal etkinlik sırasında yanındaki bir kadınla birlikte görüntülendiği görülürken, kadının yüzü mağdur gizliliği ve kişisel verilerin korunması gerekçesiyle dosyalarda resmî olarak karartılmış durumda.

Herke sonu konuşuyor

DOJ tarafından yayımlanan Epstein dosyaları; iş insanları, siyasetçiler, akademisyenler ve sanat dünyasından pek çok ismin yer aldığı geniş bir sosyal ağı ortaya koyuyor. Dosyalarda bulunan fotoğraflar ve iletişim kayıtları, Epstein’ın yıllar içinde kurduğu ilişkilerin kapsamına ışık tutarken, bu materyallerin tamamının doğrudan bir suç isnadı anlamı taşımadığı vurgulanıyor. Jack Ma’ya ait fotoğrafın da bu çerçevede, Epstein’ın çevresinde bulunan ya da çeşitli sosyal ortamlarda aynı karede yer alan isimler arasında değerlendirildiği görülüyor.

Resmi bir suçlama yok ama...

Dış basında yer alan haberlerde, Jack Ma’nın adının daha önce sızdırılan uçuş kayıtları ve e-posta yazışmalarıyla birlikte anıldığına dikkat çekiliyor. Ancak kamuoyuna açıklanan belgelerde, Jack Ma’ya yönelik herhangi bir resmî suçlama, dava ya da soruşturma kaydının yer almadığı belirtiliyor. Devasa Epstein ağı Epstein dosyalarının yayımlanması, dünya genelinde kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Belgelerde adı geçen yüksek profilli isimler, Epstein’ın ağıyla kurulan temasların kapsamı ve niteliği üzerinden ele alınıyor. Yetkililer ve hukuk çevreleri ise dosyalarda yer alan isim ve görsellerin bağlamından koparılarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerin incelenmesi sürerken, Epstein dosyalarının önümüzdeki dönemde yeni fotoğraflar ve belgelerle genişleyebileceği belirtiliyor. Jack Ma’nın fotoğrafının yer aldığı bu dosya ise, Epstein’ın uluslararası ölçekte kurduğu ilişkiler ağına dair kamuoyuna yansıyan son örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.