Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Şubat Pazartesi günü için yaptığı değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, Hatay kıyıları ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

3 bölge beyaza bürünecek

Yağışların Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek; sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu vurgulanarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

9 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN – 7°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON – 13°C – Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

