Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Şubat Pazartesi günü için yaptığı değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, Hatay kıyıları ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
3 bölge beyaza bürünecek
Yağışların Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek; sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.
Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu vurgulanarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.
9 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİVAS – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN – 7°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON – 13°C – Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu