Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Şubat Pazartesi günü için yaptığı değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, Hatay kıyıları ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

3 bölge beyaza bürünecek

Yağışların Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek; sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu vurgulanarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. 9 Şubat 2026 Hava durumu MARMARA EDİRNE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EGE AFYONKARAHİSAR – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı İZMİR – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı MANİSA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı AKDENİZ ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı HATAY – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İÇ ANADOLU ANKARA – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı ÇANKIRI – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı ESKİŞEHİR – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı SİVAS – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı BATI KARADENİZ BOLU – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu DÜZCE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SİNOP – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ARTVİN – 7°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TRABZON – 13°C – Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu VAN – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı GAZİANTEP – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu SİİRT – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu