Son Mühür - Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören Ömer Daniş’in yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Sanatçı için sosyal medya üzerinden kan bağışı çağrısı yapıldı.

Kan bağışı çağrısı

“Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar” şarkısıyla tanınan 57 yaşındaki Ömer Danış’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Yapılan ilk açıklamada, sanatçı için acil olarak 0 Rh (-) kana ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Sevenlerinin son durumunu merak ettiği Danış’ın Instagram hesabı üzerinden bu bilgilendirme paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

''Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun''