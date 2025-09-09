Son Mühür - Türkiye'de gayrimenkul piyasası, yılın ilk dokuz ayında yoğun bir dinamizm gösterdi. Toplam konut satışları 2 milyonun üzerine çıkarken, tapu harçlarından elde edilen gelir 90 milyar TL'yi aştı. Bu hareketliliğin bir diğer önemli göstergesi ise konut kredisi hacminin 600 milyar TL'yi geçmesi oldu.

Dev zam kapıda

Gayrimenkul uzmanları, 2025'te yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler öncesinde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Takdir komisyonlarının belirleyeceği yüksek rayiç bedeller nedeniyle, gayrimenkul işlemlerinde pek çok kalemde ciddi artışlar yaşanması bekleniyor. Özellikle emlak vergisi, tapu harcı ve değer artış kazancı vergisinde yükseliş öngörülüyor. Bu nedenle, tapu harcı ve vergi yükünün artmaması için bağış, intikal, ipotek ve akrabalar arasındaki satış gibi işlemlerin geciktirilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Yüzde 35 artış

Tapu harcı, gayrimenkul devirlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 oranında tahsil ediliyor. 2025 yılında ise tapu harçlarının hesaplanmasında esas alınacak rayiç bedellerin artması bekleniyor. Yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 35 civarında olacağı öngörülüyor. Bu artış, arsa rayiç bedelleri ve inşaat maliyetlerindeki yükselişle birleştiğinde tapu harçlarında ciddi bir artışa yol açacak.

'İşlemleri ertelemeyin' uyarısı

Uzmanlar, gayrimenkul alım-satımı yapmayı planlayan vatandaşlara, artan maliyetlerden etkilenmemek adına işlemlerini önümüzdeki üç ay içinde tamamlamaları yönünde tavsiyede bulunuyor. Ayrıca, bu süreçte piyasadaki gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri yakından takip etmenin önemine dikkat çekiliyor.