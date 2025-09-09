Son Mühür- Ege Denizi, gece saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Yunanistan’da kaydedilen sarsıntının, bölgedeki vatandaşlarda kısa süreli panik yarattığı öğrenildi.

Merkez üssü Atina'nın luzeyi

Yapılan resmi açıklamalara göre, deprem saat 00.27’de kaydedildi. Merkez üssünün, Atina’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeyi olduğu bildirildi.

Büyüklük ve derinlik bilgileri

Depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Ege Bölgesi’nde de hissedildi

Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin, Yunanistan’ın yanı sıra Türkiye’nin batı kıyılarında da hissedildiği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Ancak şu ana kadar herhangi bir yaralı veya mal kaybı olduğuna dair resmi açıklama yapılmadı. Olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.