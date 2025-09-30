Bolu Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilere yönelik aldığı radikal kararlar sebebiyle yargılandığı davada, hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına sert bir tepki gösterdi. "Nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, mahkemenin Özcan'a yurt dışına çıkış yasağı kararı vermesi, siyaset ve hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Başkan Özcan, alınan bu tedbire karşın duruşunu değiştirmeyeceğini vurgulayarak, "Sığınmacılarla ilgili tavrımı değiştiremezsiniz. Bu davadan dönen namerttir," dedi. Davanın bir sonraki duruşması 10 Ekim tarihine ertelendi.

Mahkemenin tedbir kararı ve başkanın tepkisi

Başkan Özcan'ın, Bolu'da ikamet eden yabancı uyruklu kişilere belediye yardımlarını (ayni ve nakdi) kesmek, su ücretlerine 10 kat zam yapmak ve nikah ücretlerini 100 bin TL olarak belirlemek gibi uygulamaları, sivil toplum kuruluşları ve bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanmış ve yasal süreç başlatılmıştı. Mahkemenin, soruşturmanın başlangıcından 10 ay sonra ve Savcılığın "gerek yok" dediği halde yurt dışı yasağı kararı vermesi, Özcan’ın tepkisinin ana odağı oldu.

Bolu Belediye Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Tanju Özcan, kararın hukuki değil, siyasi saiklerle alındığını öne sürdü. Özcan, "Savcı 'Gerek yok' dediği halde hiçbir gerekçe göstermeden bana yurt dışına çıkış yasağı koymuş. Kaçma şüphem mi var? Delilleri karartma şüphem mi var? Hiçbir şey yok ortada, durup dururken bana bu adli kontrolü verdi," şeklinde konuştu. Özcan, bu kararın asıl amacının, arayış içinde olan İçişleri Bakanlığı'na görevden uzaklaştırma için bahane sunmak olduğunu düşündüğünü belirtti. Hatta kararın, savcının talebine aykırı olması durumunda dahi tutuklanma ihtimalini düşündüğünü açıkça ifade etti.

Seçim vaatlerine bağlılık ve pişman olmama vurgusu

Sığınmacılarla ilgili tavrının gizli kapaklı bir gündem olmadığını ve 2019 yerel seçimlerinde halka açıkça söz verdiğini hatırlatan Başkan Özcan, seçim vaatlerine bağlı kaldığı için gurur duyduğunu söyledi. "Ben bunları yaptım, bugün olsa yine yaparım. Pişman değilim," diyen Özcan, Bolu’nun bu kararlar sayesinde güvenlik sorunlarından arınmış bir şehir haline geldiğini iddia etti.

Özcan, Bolu'da esnafın artık "sığınmacılar palazlanır" veya "haraç istenir" korkusu yaşamadığını belirterek, "Böyle yurt dışı çıkış yasağıyla, adli kontrollerle beni susturamazsınız. İster beni tutuklayın ister belediye meydanında asın yine benim bu tavrım devam edecek. Ben bu emperyal projeye dur demeye devam edeceğim," diyerek kararlılığını yineledi. Başkan, alınan tedbirlerin kendisini yıldırmayacağını ve sığınmacı politikası konusundaki çizgisinden asla dönmeyeceğini net bir mesajla kamuoyuna iletti.