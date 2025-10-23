Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin kurultay sürecine yönelik 24 Ekim'de görülecek davadan "mutlak butlan" kararı çıkması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi ihtimaline sert tepki gösterdi. Özcan, böyle bir durumu "siyasi cunta" ve "darbe" olarak kabul edeceğini belirterek, mahkeme yoluyla atanan yönetim iş başında kaldığı sürece CHP üyeliğini askıya alacağını açıkladı.

Bolu’da turizm ve gastronomiye yönelik yeni tesis açıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi gündeme dair çarpıcı açıklamalar yapmadan önce, Bolu Belediyesi’ne ait BolSev Vakfı tarafından yenilenen ve bir restoran olarak hizmete açılan tesiste gazetecilerle bir araya geldi. Daha önce kafe olarak kullanılan ve Nilüfer Park içerisinde yer alan binanın, Bolu’nun yöresel gastronomisini sunma hedefiyle yenilendiğini dile getirdi. Özcan, Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi turistik merkezlere yılda milyonlarca insanın geldiğini, ancak Bolu merkezde yöresel ürünlerin ve yerel lezzetlerin sergilenebildiği bir mekân eksikliği olduğunu ifade etti. Yeni restoranın, turist kafilelerinin mola verebileceği bir durak olarak kente önemli katkı sağlayacağını ve işlek olacağını öngördüklerini belirtti.

"Mutlak Butlan kararı verileceğini düşünmüyorum"

Başkan Özcan, partisinin kurultayına ilişkin 24 Ekim'de görülecek davayı değerlendirirken, hukukçu kimliğiyle "mutlak butlan" (yok hükmünde sayılma) kararı çıkma ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi. Özcan, bugüne kadar ne bir dernek ne de bir meslek odasıyla ilgili böyle bir karar alınmadığını, siyasi parti için böyle bir emsalin oluşmasının zor olduğunu savundu. Ancak davadaki sürecin uzamasını eleştiren Özcan, mahkemenin bu suni tartışmayı bitirmesi gerektiğini söyledi. İstanbul İl Başkanlığı örneği üzerinden de yargının siyasete müdahalesini eleştiren Özcan, “Türkiye’de artık garip şeyler oluyor. Bir tarafta YSK’nın kabul ettiği İl Başkanımız varken, diğer tarafta mahkeme kararıyla görev yetkisini aşarak atanmış bir kayyım var. Bırakın, her siyasi parti genel başkanını delegeleriyle seçsin” diyerek, belirsizliğin ekonomik istikrarı dahi olumsuz etkilediğini vurguladı.

"Cunta partinin başından gidinceye kadar üyeliğimi askıya alacağım"

Tanju Özcan, açıklamalarının en çarpıcı kısmında ise olası bir mutlak butlan kararı ve bunun sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibinin genel merkeze dönmesi ihtimaline kesin bir tavır koydu. Özcan, mahkeme kararıyla partinin başına gelecek heyeti "cunta heyeti" olarak kabul edeceğini ve bunu "darbe" olarak nitelendirdiğini belirtti. Özcan, "O cunta Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönettiği sürece, ister beni atsın, ister ödüllendirsin; ben buna aldırmadan, mahkeme böyle bir karar verirse ve Kılıçdaroğlu ekibi bu görevi kabul ederse, ben bu siyasi cunta partinin başından gidinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi istifa suretiyle askıya alacağım" dedi. Bu tavrının Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsıyla ilgili değil, tamamen demokrasi anlayışıyla ilgili olduğunu belirten Özcan, seçilmiş bir yönetim tekrar göreve geldiği an ilk başvuranın kendisi olacağını sözlerine ekledi.