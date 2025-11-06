Son Mühür- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu arasındaki sığınmacı polemiği büyüyor.

Tanju Özcan'ı sığınmacıların suyunu kestiği gerekçesiyle 'Utanmaz Adam' sözleriyle eleştiren Davutoğlu'na Özcan'dan yanıt gecikmedi.

Davutoğlu'nun kendisi hakkındaki açıklamalarına göndermede bulunan Tanju Özcan,

''Bana utanmaz adam diyen utanmaz Ahmet Davutoğlu;

Türkiye’yi sığınmacı çiftliğine çevirdin, Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdın.

AKP’den kovulunca Kılıçdaroğlu’nu kandırıp CHP’ye yamandın, şimdi de AKP’ye dönmek için taklalar atıyorsun.

Sonra kalkmış, vatansever birine “utanmaz adam” diyorsun!

Hadi oradan!!!'' mesajı verdi.



Ahmet Davutoğlu ne demişti?



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu isim vermeden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a sert sözlerle yüklenmişti.

''Bir belediye başkanı var. Utanmaz adam, zavallı mazlum sığınma mültecilerinin suyunu kesen adam, bu Yezid ahlakıdır Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in suyunu kesmek.

Bu Yezid ahlakına sahip adam beni eleştirmiş.

Bu adam, kendi genel başkanının kapısına kamyonla dayanan adam beni eleştirmiş. Ya o eleştirse ne olur, eleştirmese ne olur?'' sözleriyle seslenmişti.

