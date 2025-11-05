Fatsa'daki maden ocağında göçüğün oluşmasına, çalışma sırasında yamaçtan kopan toprak yığınları ile kaya parçalarının neden olduğu aktarıldı. Meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında kaldı. Ekipler olay yerinde yoğun bir arama kurtarma çalışması başlattı.

Afet sonrası bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hem iş makineleri hem de kamyonun üzerine düşen malzeme sonucu, kamyon şoförü ve iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Yetkililer, arama çalışmalarının olumsuz hava koşulları ve heyelan riski nedeniyle riskli biçimde sürdüğünü belirtti.

Taş Ocağında Göçük Nasıl Gerçekleşti?

Olay, taş ocağında rutin işler kapsamında yapılan bir patlatmanın ardından gerçekleşti. Ordu Valisi Muammer Erol'un verdiği bilgiye göre, saat 12.00’de yapılan patlatmadan sonra 16.30 civarında üst kotlarda ani bir kütle hareketi meydana geldi. Bu hareket sonucu, bir iş makinesi ve bir kamyon kayan toprak ve kaya parçalarının altında kaldı. Göçüğün ardından arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yirmiye yakın iş makinesi ve çok sayıda personel arama çalışmalarına destek veriyor.

Arama Kurtarma Çalışmalarının Son Durumu: İsimler Belli mi?

Göçük altında kalan iki işçiden biri olan iş makinesi operatörü Burak Kilci’ye (24 yaşında) ulaşan ekipler, ne yazık ki genç operatörün cansız bedenini çıkardı. Kamyon şoförü Ahmet Şahin’in (75 yaşında) kurtarılması için ise riskli koşullara rağmen çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, kütle hareketinin hala risk oluşturduğunu ve müdahalenin dikkatle sürdüğünü iletti. Olay nedeniyle bölge yakınındaki yollarda ve taş ocağında güvenlik önlemleri artırıldı.

Ordu Valisi ve Yetkililerin Açıklamaları

Ordu Valisi Muammer Erol, bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip ettiğini ve tüm ilgili ekiplerin koordineli biçimde hareket ettiğini bildirdi. Vali Erol, göçük oluşmasında yukarı seviyelerdeki ani kütle hareketiyle birlikte hem kamyon şoförünün hem de iş makinesi operatörünün toprak ve kaya altında kaldığını söyledi. Yetkililer, devam eden arama kurtarma faaliyetlerinde riskin dikkatle değerlendirildiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Ordu’daki taş ocağı faciasında bir işçinin hayatını kaybetmesi bölge halkında ve çalışanlar arasında büyük üzüntü yarattı. Kamyon şoförü Ahmet Şahin için ekiplerin umutlu ve dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, çıkabilecek yeni risklere karşı hazırlıklı oldukları aktarıldı.

Bu gelişmeler ışığında olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecek. Göçüğün nedeni ve iş güvenliğiyle ilgili soruşturmaların da başlatıldığı, benzer kazaların önüne geçmek için denetimlerin artırılacağı bildirildi.