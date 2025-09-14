Son Mühür- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davaya dikkat çekerek sert ifadeler kullandı. Özcan, olası bir karar sonrası CHP üyeliğini askıya alabileceğini duyurdu.

“Demokrasi için kritik gün”

Özcan paylaşımında, “Yarın ülke demokrasisi için önemli bir gün” ifadelerini kullanarak, mahkemenin vereceği kararın sadece CHP için değil, ülkenin siyasi geleceği açısından da belirleyici olacağını savundu.

“Kılıçdaroğlu kayyum olarak atanırsa…”

Özcan, mahkemenin “mutlak butlan” kararı alması ya da kayyum olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına ataması durumunda, bu sürecin demokratik teamüllere aykırı olacağını ileri sürdü.

“Kılıçdaroğlu bu görevi kabul ederse benim nazarımda ‘siyasi cunta’ olur” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“İstifa dilekçem cebimde”

Özcan, böyle bir durumda CHP’de kalmayacağını belirterek, “Ben de siyasi cunta ile çalışmam, cunta yönetimi gidinceye kadar CHP üyeliğimi askıya alacağım. İstifa dilekçem cebimde” açıklamasını yaptı.