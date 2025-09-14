Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 Eylül tarihinde 37 emniyet müdürünün merkeze çekilmesi anlamına gelen atama kararnamesini duyurmuştu.

Kararnameyi, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamemiz Yayınlandı.

Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum.

Aziz Milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.'' mesajıyla duyuran Yerlikaya'ya MHP kanadından sitem dolu bir mesaj geldi.

Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi...

''MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 11 Eylül'de 23 Emniyet Müdürü'nün merkeze çekildiği kararnameye doğrudan tepki gösterdi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı eleştirdi.'' diyen gazeteci Alican Uludağ,

''Kararnamede, Süleyman Soylu döneminde atanan ve MHP'ye yakın olan bazı Emniyet Müdürleri de merkeze çekilmişti.

Ali Yerlikaya ekibi, şimdi valiler kararnamesi hazırlıyor. Bu kararname de krize neden olabilir.'' hatırlatmasında bulundu.