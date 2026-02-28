Gelişme, siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı. Tanju Özcan'ın gözaltına alınması hem CHP cephesinde hem de kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı. Soruşturmanın detayları henüz netleşmezken gözler savcılık açıklamalarına çevrildi.

Tanju Özcan neden gözaltına alındı?

Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın kapsamı ve detaylarına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. İlerleyen saatlerde savcılıktan ayrıntılı bilgi gelmesi bekleniyor.

Bolu belediyesi soruşturmasında kaç kişi gözaltında?

Başlatılan soruşturmada yalnızca Tanju Özcan değil, belediye bünyesindeki çok sayıda isim de gözaltı işlemiyle karşı karşıya kaldı. Belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye çalışanlarının da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtiliyor. Gözaltına alınan kişilerin isimleri henüz resmi kanallardan açıklanmadı.

Tanju Özcan kimdir?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Özcan, kariyerine serbest avukat olarak başladı. Bolu'da belediye meclis üyeliği ve Boluspor yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu.

2011 yılından 2019'a kadar CHP Bolu milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Özcan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Bolu Belediye Başkanlığı'nı kazandı. O tarihten bu yana belediye başkanlığı görevini yürütüyor.

Tanju Özcan'ın özel hayatı

Tanju Özcan, 1999 yılından bu yana Meral Özcan ile evli. Çiftin Can adında bir oğlu bulunuyor. Özcan, siyasi kariyeri boyunca özellikle göç politikalarına yönelik sert açıklamalarıyla sık sık kamuoyunun gündemine oturdu.