TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesinin ilk yansımaları sahada görüldü. Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen denetimlerde, yasa ihlali yapan sürücülere yüksek tutarlı idari para cezaları kesildi.

‘Dur’ ihtarına uymadı...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü için toplam 303 bin TL idari para cezası uygulandı. Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi’nde meydana gelen olayda, 16 MA 5622 plakalı motosiklet sürücüsü ekiplerin dur çağrısına uymayarak yaklaşık 5 kilometre kaçtı. Sürücü, motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Yapılan incelemede motosikletin sahibi Muhammed H., oğlunun motosikleti kullandığını belirtti. Sürücü Abdulgani H. hakkında; dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, abartı egzoz kullanmaktan 16 bin TL, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ceza kesildi. Ayrıca motosiklet sahibine de 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Bir diğer ceza İstanbul’dan

İstanbul’da Kadıköy Şaşkınbakkal mevkiinde Bağdat Caddesi üzerinde yapılan “Aranan araç-şahıs ve trafik güvenliği” uygulamasında yüksek sesle müzik yayını yapan bir sürücüye 21 bin TL idari para cezası kesildi. Ekipler, cezanın ardından otomobili çekiciyle yediemin otoparkına çekerek 30 gün süreyle trafikten men etti.