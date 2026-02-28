Son Mühür - Sadakat kartı uygulamalarında kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yayımlanan yeni ilke kararı, Resmi Gazete’nin 28 Şubat tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre alışverişlerde yalnızca telefon numarası beyan edilerek indirim ya da puan kazanılması uygulamasına sınırlama getirildi. Yeni kuralla birlikte işletmeler, müşterinin paylaştığı telefon numarasının gerçekten o kişiye ait olduğunu doğrulamakla yükümlü olacak.

O işlem artık yapılamayacak

Kurulun incelemelerinde, alışveriş sırasında farklı kişilere ait telefon numaralarının kullanılabildiği ve bunun veri güvenliği açısından ciddi riskler doğurduğu ortaya kondu. Ayrıca başkasına ait numara üzerinden kişinin bilgisi dışında fatura düzenlenebildiği ve hatalı veri işlenmesine yol açılabildiği tespit edildi. Bu uygulamanın kişisel verilerin korunması bakımından zafiyet yarattığı değerlendirilerek yeni bir ilke kararı yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca telefon numarası ya da kart numarasını beyan etmek yeterli sayılmayacak. İşletmelerin ek bir doğrulama sistemi kurması gerekecek. Bu kapsamda:

Telefon numarasına SMS yoluyla doğrulama kodu iletilecek,

Veya müşteriler mobil uygulama üzerinden QR kod göstererek işlemi tamamlayabilecek.

Böylece işlemin, telefon numarasının gerçek sahibi tarafından yapıldığı teyit edilecek.

Son 6 ay

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından işletmelere teknik ve idari düzenlemeleri tamamlamaları için 6 aylık uyum süresi verildi. Bu süre içinde firmaların altyapılarını yeni sisteme uygun şekilde güncellemesi gerekecek.