Son Mühür- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Abdulkadir Uraloğlu, teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını bildirdi.

15 yaş altına sosyal medya sınırı

Haberleşme Sektörü Paydaşları İftar Programı’nda konuşan Uraloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışma kapsamında hazırlanan düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Buna göre, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım platformlarında hesap oluşturamayacak. Bu yaş grubundaki çocukların yalnızca yaşlarına uygun dijital oyunlara erişimine izin verilecek.

Düzenleme çerçevesinde kimlik doğrulama uygulamalarının devreye alınması planlanıyor. Ayrıca internet servis sağlayıcıları ile sosyal ağ şirketlerinin yükümlülüklerinin artırılacağı, denetim mekanizmalarının da sıkılaştırılacağı ifade edildi.

“Dijital okuryazarlık zorunluluk haline geldi”

Bakan Uraloğlu, konuşmasında haberleşme ve bilişim alanının stratejik önemine dikkat çekti. Bilgi teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik ve yüksek hızlı bağlantının ekonomik büyüme, rekabet kapasitesi ve milli güvenlik açısından belirleyici rol oynadığını belirtti.

Türkiye’de internet ve sosyal medya kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, dünyada 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının günlük ortalama 6,5 saat çevrim içi olduğunu, Türkiye’de ise bu sürenin yaklaşık 7 saate ulaştığını söyledi. Sosyal medya platformlarında geçirilen günlük sürenin ise ortalama 3 saat seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Bu tablo karşısında dijital mecraların bilinçli kullanımının önem kazandığını vurgulayan Uraloğlu, aileler, eğitimciler ve politika yapıcıların dijital okuryazarlık konusunda daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

İki yıl içinde ülke genelinde

Öte yandan Bakan Uraloğlu, 16 Ekim 2025’te gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesine ilişkin de bilgi verdi. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un katıldığı ihale sonucunda 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

5G hizmetinin ilk sinyalinin 1 Nisan’da alınacağını belirten Uraloğlu, iki yıl içinde ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Yeni nesil mobil iletişim teknolojisiyle veri aktarım hızının yaklaşık 10 kat artacağı, daha kesintisiz ve güvenli bağlantı imkanı sağlanacağı ifade edildi.

5G altyapısının; otonom sürüş sistemleri, uzaktan sağlık müdahaleleri, akıllı üretim tesisleri, yüksek verimli tarım uygulamaları ve 8K kalitesinde canlı yayın gibi alanlarda yeni imkanlar sunması bekleniyor.