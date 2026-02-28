Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sabah saatlerinde kaydedildi
Deprem, 28 Şubat 2026 tarihinde saat 09.26.16’da kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Bahçe ilçesi olarak açıklandı.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin yerin 5.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin koordinatları 37.1575 kuzey enlemi ve 36.59889 doğu boylamı olarak duyuruldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ