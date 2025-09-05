Son Mühür- CHP İstanbul il kongresinin iptalinin ardından 15 Eylül'de kurultay iptal davasından mutlak butlan kararının çıkma ihtimaliyle sıkıntılı günler geçiren CHP'de, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gündeme 2017'deki Anayasa oylamasını getirdi.

''Şimdi size Türkiye'nin kaderini yakından etkileyen açık bir hukuksuz oylamanın nasıl yapıldığını hatırlatayım.'' diyen Özcan,

''Yıl 2017, Ocak ayı boyunca TBMM'de "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Geçiş" ile ilgili Anayasa oylamaları yapıldı. Sonuçta 339 kabul oyuyla referandum kararı verildi.

Ancak buradaki hukuksuzluk şuydu; Anayasa'nın 175. Maddesi'nde ve TBMM İç Tüzüğü'nün 18 ve devamı maddelerinde net bir şekilde Anayasa oylamalarının "GİZLİ OY" yöntemi ile yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.



Ancak, 2017 yılının Ocak ayında TBMM'de yapılan bu oylamalarda AKP ve MHP Milletvekillerinin bir çoğu oylama kabinine girmeden açık oy kullanmışlardır. Bu hususa ilişkin binlerce görüntü kaydı ve yüzlerce tanık Milletvekili bulunmaktadır.'' hatırlatmasında bulundu.



Zaman aşımı olmaz...



''Bu bir suçtur, bu suçun zaman aşımı da olmaz'' vurgusunda bulunan Tanju Özcan,

''Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nı ihbar ettiğim bu hususta resen soruşturma açmaya davet ediyorum. İlk şahit de dönemin Milletvekili olarak ben olacağım. Tabi o zaman Sayın Kılıçdaroğlu'na yalvardık,

"Bu oylamayı usül yönünde Anayasa Mahkemesi'ne götürelim, Milletvekilleri özgür iradesiyle oy kullanamadı" dedik ama dinletemedik.

Olayın devamında milyonlarca mühürsüz oy pusulasıyla gerçekleşen referandum ile yeni sisteme geçilmiş oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da kulakları çınlasın.'' ifadesiyle siyasi anlamda sık sık karşı karşıya geldiği Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.