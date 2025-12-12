Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir'in önemli basın kuruluşlarının yer aldığı bir toplantı düzenleyerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Güç şu açıklamalarda bulundu; "Ben inşaat mühendisiyim, 15 yıldır bürokrasinin içinde yer aldım. Geçmişte CHP Gençlik Kolu Başkanlığı yaptım. Ticarette eğitim ve inşaat sektöründe sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz var. Süreç böyle devam etti. Gelinen noktada ülkenin geldiği durumdan kaynaklı kaygıların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Şu anda ağır bir ekonomik krizden geçiyoruz. Herkesin mutsuz yaşadığı bir ülke haline geldik."

Özgür Özel ve İmamoğlu sinerjisi ile değişim umutlarımız güçlendi

"Özgür Özel ve İmamoğlu'nun sinerjisi ile değişim umutlarımız güçlendi. Dolayısıyla merkezi iktidarın baskılarının nedeni budur. Anketlerde oyları yüzde 20'lerde çıkıyor. AK Parti iktidarı artık toplumda yok bunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Dolayısıyla biz yüksek bir oy oranıyla seçimi kazanacağımızı düşünüyorum. Sessiz bir çığlık var ve biz bu çığlığın sonuçlarını ilk seçimlerde göreceğiz. Biz ilk seçimlerde AK Parti'nin var olmayacağını düşünüyorum. Yerel yönetimlerde yaşanan ufak tefek sorunlar her şeyin bizden beklediğinin bir sonucudur"

1 milyon insana sosyal yardım yapıyoruz

"Biz 1 milyon insana sosyal yardım yapıyoruz belediyeler aracılığıyla, dezavantajlı ailelere yardım ediyoruz. Sağlık sektöründe o kadar vahim durumlar var ki, evde bakım hizmetlerini bile belediyeler yapıyor. Bakıldığı zaman yapılan çok fazla iş var ve tüm beklenti yerel yönetimlere dönmüş durumda. Biz bunun karşılığını halkımızdan alacağız. Suni gündemler yaratarak, gündemi değiştirmenin hiç bir anlamı yok. O yüzden biz asıl gündeme odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar o kadar geçinemiyorlar ki insanlar yaptıkları işi bırakmak istiyorlar. İZSU su kuyusu açmak istiyor, DSİ bunu kabul etmiyor. O yüzden bizim anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum"

Sokakta artık vatandaş bize sıkıntıları anlatıyor

"Sokakta artık vatandaş bize sıkıntılarını anlatıyorlar, bizler ne yapacağımızı onlara anlatıyoruz. Türkiye çok zengin bir ülke bunu topluma doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bizim burada ülke yönetecek iktidara ihtiyacımız var. Toplumun buna ihtiyacı var. İktidar olmak yetmiyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor"