Son Mühür / Atakan Başpehlivan - İzmir medya temsilcileri ile kahvaltıda buluşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AK Partili siyasetçileri sert dille eleştirdi, “İzmir'deki AK Partili siyasetçiler inanılmaz kötüler. Kente hiç bir yatırım yapılmıyor birde akıl veriliyor”

CHP’li belediyelerin pandemi döneminde çok fazla harcama yaptığını belirten Güç, “Türkiye’nin en büyük depremi yaşandı iktidarın yetişemediği yerlere belediyeler yardım etti. Bu dönemde harcamalar çok yükseldi. Bütün belediyeler bu süreçte SGK borçlarını ödeyemediler, CHP'li belediyeler silkelenirken, Cumhur İttifakı'na bağlı belediyeler böyle bir şey yaşamadı. Geldiğimiz noktada kendi yarattıkları enflasyondan faiz alıyorlar. Bu hükümet anlayışı kendi yerel yönetiminin borcunu faiziyle tahsil ediyor. Belediyelere şu bakış açısıyla bakmamak gerekiyor. Belediyeler kamu kurumudur, devletin sahip çıkması gerekiyor. Bu borçların tamamı bile silinebilir ancak bunların hiç biri yapılmıyor. Bu şartlarda dahi belediyeler çalışmaya devam ediyor” dedi.

AK Partili siyasetçiler inanılmaz kötüler!

İzmir’deki işçi eylemlerine de değinen Güç, “Sendika eylem yaptıkça merkezi hükümet daha çok belediyeleri sıkıştırıyor. Bu anlamda sendika ile yerel yönetimlerin buluşup asıl problemin kaynağının merkezi hükümet olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bunun içerisinde çöp ve körfez sorunu da var. İzmir'deki AK Partili siyasetçiler inanılmaz kötüler. Kente hiç bir yatırım yapılmıyor birde akıl veriliyor. Akıl vermeyi bırakıp, bu kente ne katabiliriz diye düşünmeleri gerekiyor. İZBB ve ilçe belediyeleri kısıtlı bütçelerine rağmen inanılmaz yatırım yapılıyor. Buca Metrosu yapılıyor, bunu belediye yapıyor. İZSU kente dair ciddi yatırımları var ve iktidarın engellemelerine rağmen yapıyor. Bakış açımız noktasında ben Belediye başkanlarımıza güveniyorum, geceleri ve gündüzleri yok tek amaçları kente mahçup olmamak. CHP olarak her zaman yerel yönetimlerin arkasındayız” diye konuştu.

AK Parti örgütü dışarı çıkamıyor

Güç, şunları söyledi, "AK Parti örgütü dışarı çıkamıyor. Biz CHP örgütü olarak sahadayız. Parti poliktilaranı doğru anlatma noktasında genel Başkanımız gibi düşünüyoruz Halk bizden artık çözüm bekliyor. Halk şu an geçinemiyor, barınamıyor çocuklarını okutamıyor. Biz artık örgüt olarak iktidar partisi olarak onlara çözüm politikalarını anlatacağız. Biz halkı dinieyerek oluşturduğumuz siyasi söylemlerle devam ediyoruz"