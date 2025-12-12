Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, ilçede daha kaliteli ve güvenli sosyal alanlar oluşturma hedefi doğrultusunda park ve yeşil alanlardaki yenileme çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Ufuk Mahallesi Muharrem Okutucu Parkı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir bakımdan geçirildi.

Oyun alanları ve donatılar yenilendi

Yürütülen çalışmalar kapsamında parkta yer alan çocuk oyun grupları, çöp kovaları ve oturma bankları yenilendi. Zemin düzenlemesi yapılarak kauçuk kaplamalar değiştirildi. Spor aletlerinin bakım ve onarımı tamamlandı. Parkta bulunan ağaçlar ise hem sağlıklı gelişim hem de kış aylarında güvenlik riski oluşmaması amacıyla budandı.

Daha güvenli ve estetik bir park

Yenileme çalışmalarıyla Muharrem Okutucu Parkı, çocukların güvenle vakit geçirebileceği, mahalle sakinlerinin dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarına yanıt veren modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Başkan Duman: “Kamusal alanları daha kapsayıcı hale getiriyoruz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmede bulundu. Sosyal donatı alanlarının kent yaşamındaki önemine dikkat çeken Duman, şu ifadeleri kullandı:“Park ve yeşil alanlarımızı yenileyerek kent kimliğimizi güçlendirme yönünde kararlı adımlar atıyoruz. Şehir yaşamının temposunda nefes alınabilecek, çocukların güvenle oynayabileceği alanların önemi büyük. Bu çalışmalar yalnızca fiziksel bir yenileme değil; daha çevreci, daha güvenli ve daha kapsayıcı kamusal alanlar oluşturma vizyonumuzun bir yansımasıdır.”