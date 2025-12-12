Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Çiğli Belediyesi, ilçeyi daha modern, yaşanabilir ve çevreyle uyumlu bir yapıya kavuşturmak amacıyla yeşil alan yatırımlarını sürdürdü. Park yenileme çalışmaları, çocuk oyun alanları ve ağaçlandırma etkinlikleriyle Çiğli’nin doğa dostu kent kimliği güçlendirildi.

Uğur Mumcu Parkı yenilendi

Güzeltepe Mahallesi’nde yer alan Uğur Mumcu Parkı, baştan sona yenilendi. Kafeterya alanı, modern aydınlatmalar, çocuk oyun grupları, spor alanları, kauçuk zemin kaplaması ve peyzaj düzenlemeleri tamamlandı. Parkın kısa süre içinde Çiğlililerin kullanımına açılması planlandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerle değerlendirmede bulundu.

Maltepe’de güvenli oyun alanı

Maltepe Mahallesi 8109 Sokak’ta bulunan parkta oyun alanları yenilendi. Kauçuk zemin kaplaması ve bakım çalışmalarıyla çocuklar için daha güvenli bir ortam oluşturuldu. Modern oyun gruplarıyla park, mahalle sakinlerinin kullanımına uygun hale getirildi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde fidan dikme şenliği

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’nde fidan dikme şenliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, 110 zeytin fidanını toprakla buluşturdu. “Bugün Fidan Yarın Orman”, “Bir Fidan Bir Yaşam” ve “Ağaç Varsa Hayat Var” mesajlarıyla çevre bilincine dikkat çekildi.

Başkan Yıldız: “Çiğli’yi daha yeşil ve modern bir ilçe haline getiriyoruz”

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Onur Emrah Yıldız, “Çiğli’yi daha yeşil, modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Uğur Mumcu Parkı’nda sona yaklaşıldı, Maltepe’de çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturuldu. Cumhuriyet Mahallesi’nde dikilen her fidan, geleceğe bırakılan değerli bir mirastır. Doğa dostu kent anlayışını Çiğli halkıyla birlikte güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.