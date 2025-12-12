Son Mühür/ Beste Temel- Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, göreve gelir gelmez başlattığı hızlı icraat süreciyle dikkat çekti.
Başkan Günay, 1.5 yıl içinde seçim döneminde vaat ettiği projelerin neredeyse tamamını hayata geçirerek ilçede hizmet standardını üst seviyeye taşıdı.
Kamuoyu araştırmalarına göre Günay, 30 ilçe arasında hizmet memnuniyetinde birinci sıraya yerleşerek ilçe tarihine geçti.
Adaylık sürecindeki tepkiler hizmetle aşıldı
Başkan Günay, adaylık döneminde bazı kesimlerin eleştirileriyle karşı karşıya kalmış, bu durum siyasi arenada tartışmalara yol açmıştı. Ancak Günay, göreve başlar başlamaz eleştirileri bir kenara bırakıp hızlı bir çalışma temposuna yöneldi.
Toplumda oluşan soru işaretlerini hizmetle yanıtlayan Günay, “Bizim tek gündemimiz var, o da hizmet ve eser siyasetidir. Halkımızın güvenini yaptığımız projelerle yeniden tesis ettik” diyerek süreci değerlendirdi.
1.5 yılda beklenmeyen hız
Seçim döneminde verilen sözlerin kısa sürede yerine getirilmesi, ilçede büyük memnuniyet yarattı. Günay, 1.5 yıl gibi kısa bir sürede uzun vadeli projelerin büyük bölümünü tamamlayarak yerel yönetim performans değerlendirmelerinde zirveye yükseldi.
Halk memnuniyeti araştırmaları başarıyı tescilledi
Bağımsız kamuoyu yoklamalarına göre Günay yönetimi, hizmet kalitesi, proje üretimi ve vatandaş memnuniyeti kategorilerinde 30 ilçe içinde birinci oldu.
Uzmanlar, başarının yalnızca fiziki projelerden değil, aynı zamanda “güçlü iletişim ve şeffaf belediyecilik anlayışından” kaynaklandığını belirtiyor.
1.5 yılda tamamlanan projeler
Başkan Günay’ın hayata geçirdiği projeler, sosyal belediyecilikten altyapıya, gençlik ve eğitime kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor:
İsmail Kandemir Sahil Yolu
Yelki Düğün Salonu
Onur Günay Eğitim Kampüsü (Kreş, etüt merkezi)
Dayanışma Mutfağı
Seferihisar Caddesi peyzaj düzenlemesi ve yaya yolu
İstikbal Caddesi peyzaj düzenlemesi ve bisiklet yolu
Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu ve 22 işyeri
TEMAD duvarında dikey bahçe uygulaması
Sokak hayvanları barınağı
Engelli Yaşam Merkezi
Şirincan Halk Plajı
Çamlı Meydan Projesi
Çelebi Mahallesi yürüyüş yolu
Payamlı Yolu düzenlemesi
İlköğretim öğrencilerine sabah kahvaltısı uygulaması
Yalnız yaşayan yaşlılara bir öğün sıcak yemek
Yıl Cumhuriyet Bulvarı
Gasilhane
Güzmar mağazaları (3 adet)
Güzbel kafeler (4 adet)
Sağlıklı Yaş Alma Merkezi
Gençlik Kulübü
Güzelbahçe İletişim Birimi (GÜZİM)
Bilim ve Felsefe Merkezi
Her mahalleye SuMatik kurulumu
Siteler Mahallesi yaya düzenlemesi
Hastanelere yardımcı personel desteği
Başkan Günay, Güzelbahçeli yurttaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişebilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne iki, Urla Devlet Hastanesi’ne ise bir personel görevlendirdiklerini belirtti.
Günay, uygulamanın büyük memnuniyet yarattığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Halka hizmet için varız.
Yol da yapılır, park da yapılır ama asıl olan gönüle dokunmaktır. Bu hizmetle vatandaşımızın gönlüne girmeye devam edeceğiz.”
“Vatandaşın taleplerini bekliyoruz”
Tamamlanan projelerin ardından yeni bir vizyon dönemine hazırlandığını söyleyen Başkan Günay, ilçe sakinlerinden yeni öneriler beklediklerini belirtti:
“Seçim bildirgemizdeki vaatlerimizi tamamladık. Şimdi yeni projeler için halkımızdan gelen talepleri dikkate alacağız.”