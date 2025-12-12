Son Mühür/ Beste Temel- Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, göreve gelir gelmez başlattığı hızlı icraat süreciyle dikkat çekti.

Başkan Günay, 1.5 yıl içinde seçim döneminde vaat ettiği projelerin neredeyse tamamını hayata geçirerek ilçede hizmet standardını üst seviyeye taşıdı.

Kamuoyu araştırmalarına göre Günay, 30 ilçe arasında hizmet memnuniyetinde birinci sıraya yerleşerek ilçe tarihine geçti.

Adaylık sürecindeki tepkiler hizmetle aşıldı

Başkan Günay, adaylık döneminde bazı kesimlerin eleştirileriyle karşı karşıya kalmış, bu durum siyasi arenada tartışmalara yol açmıştı. Ancak Günay, göreve başlar başlamaz eleştirileri bir kenara bırakıp hızlı bir çalışma temposuna yöneldi.

Toplumda oluşan soru işaretlerini hizmetle yanıtlayan Günay, “Bizim tek gündemimiz var, o da hizmet ve eser siyasetidir. Halkımızın güvenini yaptığımız projelerle yeniden tesis ettik” diyerek süreci değerlendirdi.

1.5 yılda beklenmeyen hız

Seçim döneminde verilen sözlerin kısa sürede yerine getirilmesi, ilçede büyük memnuniyet yarattı. Günay, 1.5 yıl gibi kısa bir sürede uzun vadeli projelerin büyük bölümünü tamamlayarak yerel yönetim performans değerlendirmelerinde zirveye yükseldi.

Halk memnuniyeti araştırmaları başarıyı tescilledi

Bağımsız kamuoyu yoklamalarına göre Günay yönetimi, hizmet kalitesi, proje üretimi ve vatandaş memnuniyeti kategorilerinde 30 ilçe içinde birinci oldu.

Uzmanlar, başarının yalnızca fiziki projelerden değil, aynı zamanda “güçlü iletişim ve şeffaf belediyecilik anlayışından” kaynaklandığını belirtiyor.

1.5 yılda tamamlanan projeler

Başkan Günay’ın hayata geçirdiği projeler, sosyal belediyecilikten altyapıya, gençlik ve eğitime kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor:

İsmail Kandemir Sahil Yolu

Yelki Düğün Salonu

Onur Günay Eğitim Kampüsü (Kreş, etüt merkezi)

Dayanışma Mutfağı

Seferihisar Caddesi peyzaj düzenlemesi ve yaya yolu

İstikbal Caddesi peyzaj düzenlemesi ve bisiklet yolu

Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu ve 22 işyeri

TEMAD duvarında dikey bahçe uygulaması

Sokak hayvanları barınağı

Engelli Yaşam Merkezi

Şirincan Halk Plajı

Çamlı Meydan Projesi

Çelebi Mahallesi yürüyüş yolu

Payamlı Yolu düzenlemesi

İlköğretim öğrencilerine sabah kahvaltısı uygulaması

Yalnız yaşayan yaşlılara bir öğün sıcak yemek

Yıl Cumhuriyet Bulvarı

Gasilhane

Güzmar mağazaları (3 adet)

Güzbel kafeler (4 adet)

Sağlıklı Yaş Alma Merkezi

Gençlik Kulübü

Güzelbahçe İletişim Birimi (GÜZİM)

Bilim ve Felsefe Merkezi

Her mahalleye SuMatik kurulumu

Siteler Mahallesi yaya düzenlemesi

Hastanelere yardımcı personel desteği

Başkan Günay, Güzelbahçeli yurttaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişebilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne iki, Urla Devlet Hastanesi’ne ise bir personel görevlendirdiklerini belirtti.

Günay, uygulamanın büyük memnuniyet yarattığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Halka hizmet için varız.

Yol da yapılır, park da yapılır ama asıl olan gönüle dokunmaktır. Bu hizmetle vatandaşımızın gönlüne girmeye devam edeceğiz.”

“Vatandaşın taleplerini bekliyoruz”

Tamamlanan projelerin ardından yeni bir vizyon dönemine hazırlandığını söyleyen Başkan Günay, ilçe sakinlerinden yeni öneriler beklediklerini belirtti:

“Seçim bildirgemizdeki vaatlerimizi tamamladık. Şimdi yeni projeler için halkımızdan gelen talepleri dikkate alacağız.”