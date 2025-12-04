Son Mühür - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, üst düzey kamu yöneticilerine 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam verilmesini öngören teklifi onayladı. Düzenleme; genel müdür, kurum ve daire başkanları, il müdürleri, müfettişler ve uzmanlar dahil pek çok üst düzey bürokratı içerirken, kamu çalışanlarının geniş bir kesimi kapsam dışı bırakıldı.

Hangi kadrolar liste dışı kaldı?

Teklifteki “merkez–taşra” ayrımı nedeniyle gelir, muhasebe, il göç, il afet, milli emlak ve il planlama uzmanlarının yanı sıra sosyal güvenlik ve ticaret denetmenleri düzenleme kapsamına alınmadı. Ayrıca öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis, mimar ve şehir plancısı gibi birçok kamu görevlisi de düzenlemede yer bulmadı. Bu durum, kamuoyunda geniş bir beklenti oluşmasına rağmen teklifin yalnızca bürokrasinin üst kademelerine yönelik olduğunu gösteriyor.

Tam liste belli oldu

Teklif TBMM Genel Kurulu’nda da onaylanırsa, yüzlerce üst düzey kamu yöneticisinin gelirlerinde ciddi artışlar yaşanacak. Zamdan faydalanacak meslek grupları ise şöyle sıralanıyor:

1.TBMM Genel Sekreteri

SGK Başkanı

AFAD Başkanı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

TÜİK Başkanı

Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları

Büyükelçiler

Diyanet İşleri Başkanı ve yardımcıları

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Genel Müdürler

ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları

TİKA Başkanı

Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri

Bakanlık il müdürleri ve bölge müdürleri

Defterdar

İl Emniyet Müdürü

İl Müftüsü

2. Kamu kurumlarının merkez teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan:

Başmüfettiş, Müfettiş

Başdenetçi, Denetçi

Başkontrolör, Kontrolör

İç denetçiler

TBMM yasama uzmanları ve stenografları

Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri

Dışişleri meslek memurları

Konsolosluk ve ihtisas memurları

Merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar ve uzman yardımcıları

3. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

4. Kamu Başdenetçisi

TRT Genel Müdürü

YÖK ve ÖSYM Başkanı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri

Yükseköğretim Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri

ÖSYM Başkan Yardımcıları

5.MİAH sınıfındaki görevler:

Merkezde görevli diğer valiler

Kurul Başkanı

Genel Müdür

Strateji Geliştirme Başkanı

Bu görevlerde bulunan merkezdeki valiler

Birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanlar

dereceden aylık alanlar

Diğerleri (Kaymakam adayları hariç)

6. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel

7. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışıp 1 ve 2 numaralı kapsama giren personel (Bu personele ayrıca en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılacak.)

Kaynak: Haber Merkezi