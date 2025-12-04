Son Mühür - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, üst düzey kamu yöneticilerine 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam verilmesini öngören teklifi onayladı. Düzenleme; genel müdür, kurum ve daire başkanları, il müdürleri, müfettişler ve uzmanlar dahil pek çok üst düzey bürokratı içerirken, kamu çalışanlarının geniş bir kesimi kapsam dışı bırakıldı.

Teklifteki “merkez–taşra” ayrımı nedeniyle gelir, muhasebe, il göç, il afet, milli emlak ve il planlama uzmanlarının yanı sıra sosyal güvenlik ve ticaret denetmenleri düzenleme kapsamına alınmadı. Ayrıca öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis, mimar ve şehir plancısı gibi birçok kamu görevlisi de düzenlemede yer bulmadı. Bu durum, kamuoyunda geniş bir beklenti oluşmasına rağmen teklifin yalnızca bürokrasinin üst kademelerine yönelik olduğunu gösteriyor.

Tam liste belli oldu